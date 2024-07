Cinco turistas esfaqueados numa rixa entre dois grupos em Albufeira

Cinco jovens ficaram feridos, quatro deles com gravidade, numa rixa, na Oura, em Albufeira. As agressões, que envolveram armas brancas, aconteceram esta madrugada num apartamento turístico. Os feridos, oriundos dos Países Baixos, têm idades entre os 17 e 21 anos. Testemunhas referem que as agressões aconteceram depois de um grupo de irlandeses se ter queixado do barulho.