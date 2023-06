Francisco foi submetido a uma nova cirurgia de urgência. Desta vez, a uma hérnia abdominal. O Vaticano diz que a intervenção correu bem e que Francisco já está num quarto de recobro, em Roma.

As próximas duas semanas serão decisivas para a convalescença e, com isso, determinar a agenda do Papa, incluindo a visita a Portugal no início de agosto.