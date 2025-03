Todos os anos, em Portugal, são detetados 10 mil novos casos de cancro colorretal, um dos tumores mais fatais. No mês dedicado à prevenção deste tipo de cancro, a TVI assistiu a uma operação, na Fundação Champalimaud, com o médico número um no mundo em cirurgia robótica e deste tipo de cancro.

A cirurgia foi transmitida em direto para um congresso de especialistas reunidos em França, atentos àquilo que se está a fazer em Portugal.