CNN Portugal líder nos canais do cabo durante crise russa

A CNN Portugal foi, este sábado, a líder entre os canais de informação e a líder absoluta no cabo com um share de 5,9% à frente do canal do Correio da Manhã e da SIC Notícias.

A crise russa fez convergir os portugueses para a CNN, o que tem sucedido consecutivamente desde o arranque a 22 de novembro de 2021.

Foi registado, este sábado, uma audiência média de quase 130.000 espectadores por minuto com um pico de 280 mil às 16:14. Superou os seus concorrentes no cabo, tendo sido contactada por 2,400 milhões de espectadores.

Também no digital, a crise russa foi o tema com maior procura, gerando 850 mil visitas e 2,5 milhões de páginas visionadas.