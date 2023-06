Colapso de barragem: equipas de resgate encontraram mais cadáveres nas zonas atingidas pelas cheias

Neste sábado, as equipas de resgate encontraram mais cadáveres nas zonas atingidas pelas cheias causadas pelo colapso da barragem de Nova Kakhovka. O governo ucraniano fala em pelo menos 10 mortos e dezenas de desaparecidos e quem lá ainda está acusa as tropas russas de nada terem feito para salvarem quem residia nas margens do Dniepre, pelo contrário, acusam mesmo de tentar dificultar a fuga.