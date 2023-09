Colocação de professores: face ao ano anterior, este ano letivo "a diferença não é muito significativa", mas "temos uma pressão um pouco maior em Lisboa"

Durante as Conferências do Estoril, em Carcavelos, o ministro da Educação fala aos jornalistas sobre o arranque do ano letivo, admitindo que "há regiões do país com maior dificuldade", no que diz respeito à colocação de professores, "em particular a região de Lisboa".

João Costa garante que o Governo está a "agilizar todos os procedimentos" para que as aulas arranquem "com a maior normalidade". Entre eles, a substituição de um docente ao fim de 12 dias, a contratação direta por parte das escolas, o preenchimento de horários e a formação de professores.