No terceiro e último dia do Congresso do PS, em Lisboa, a repórter da CNN Portugal, Sandra Antunes, ouve as declarações de Joaquim Banha.

A residir em Coruche, Santarém, o militante do Partido Socialista dirigiu-se propositadamente a Lisboa para comparecer no evento que decorre na FIL.

Garante que nunca falhou um congresso do PS em 82 anos de vida, e elege Jorge Sampaio como o seu líder socialista preferido.