Com a mãe a lutar pela vida no hospital e o pai na frente de combate, Sofia morreu no ataque a Chernihiv

O ataque russo contra Chernihiv, no norte da Ucrânia, fez sete mortos e pelo menos 140 feridos. Entre as vítimas mortais está Sofia, uma menina de seis anos. A a mãe de Sofia é uma das pessoas feridas que luta pela vida no hospital. O pai continua nas fileiras do exército ucraniano a defender o país A Organização das Nações Unidas já reagiu ao míssil lançado pelos russos e considerou “hediondo” este ataque contra civis.