Com as rendas em risco de sofrer o maior aumento em 30 anos, Governo pede ajuda com carta dirigida a Von der Leyen

A partir de janeiro do próximo ano, as rendas das casas podem aumentar quase 7%. O Governo ainda não decidiu se vai limitar os aumentos, tal como fez no ano passado. A situação é também complicada para quem tem de pagar o crédito à Habitação, já que não se perspetiva uma descida das taxas de juro que, ao contrário de grande parte das previsões, até podem voltar a subir.