Com centenas de ocorrências em Lisboa devido ao mau tempo, Moedas diz que cidade está preparada

O mau tempo desta quarta-feira fez centenas ocorrências em Lisboa. Carlos Moedas garante que as autoridades atuaram “muito rapidamente” e elogia o funcionamento “imediato” dos sensores nas zonas mais críticas. O presidente da Câmara de Lisboa dá ainda conta do início da construção dos túneis de drenagem, que vão “evitar as cheias na parte baixa da cidade e nas partes que estão a descer como a Avenida da Liberdade”.