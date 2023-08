Com larga vantagem nas sondagens, Donald Trump desvaloriza problemas com a justiça

Dois dos candidatos republicanos às eleições presidenciais dos Estados Unidos estiveram este sábado no estado do Iowa. Donald Trump e Ron DeSantis realizaram eventos concorrentes, numa altura em que o antigo presidente domina as sondagens de opinião.



É no Iowa, precisamente, que se realiza o primeiro momento de escolha republicana, em janeiro.

DeSantis espera que uma vitória neste estado lhe dê um impulso contra Trump antes das primárias em New Hampshire e na Carolina do Sul.

Mas Trump parece ter uma larga vantagem, apesar dos problemas com a justiça. De resto, continua a desvalorizar esses casos e a fazer acusações a Joe Biden.