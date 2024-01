Com mais de 600 mortos em excesso, há dez dias que Portugal assiste a uma mortalidade acima do normal

Há dez dias seguidos, desde 24 de dezembro, que Portugal regista uma mortalidade bastante acima do normal para esta época do ano. Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), só na última semana o país contou 635 óbitos em excesso.

A mortalidade acima do esperado está a atingir as idades acima dos 65 anos, as regiões Norte e Centro, mas também, com menor força, o Alentejo e Lisboa e Vale do Tejo.

O Ministério da Saúde culpa o frio e as doenças respiratórias, nomeadamente um tipo de gripe mais resistente e com mais sintomas, que provocou uma corrida às urgências com horas de espera em vários hospitais, mas pede cuidado na análise dos números de óbitos.

Há quase três anos, desde uma das ondas da pandemia de covid-19, que Portugal não registava tanta mortalidade como nos últimos dez dias.