Com pais e alunos de férias, professores protestam por via aérea

O ministro da Educação diz que o ano letivo vai começar com tranquilidade e garante também que o Governo vai continuar a negociar... dentro das possibilidades. Entretanto, os professores protestam. Esta tarde são esperadas concentrações de professores em Cascais e em Albufeira e várias praias do Algarve e de Lisboa vão ser sobrevoadas por aviões com mensagens de protesto.