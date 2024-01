Nuno Melo discursou este domingo na Convenção da Aliança Democrática, que decorre na sala magna do Centro de Congressos do Estoril.

"Esta AD, que fique claro, não é coisa do passado, é coisa do presente", garante o líder do CDS, criticando ainda o "delírio de promessas" da "extrema-esquerda" e dos "populistas".