Com uma besta e outras armas. Matou mulher e filhas de jornalista da BBC em cenário macabro

No Reino Unido, foram descobertos os cadáveres de três mulheres da mesma família, na casa onde viviam nos arredores de Londres. Trata-se da mulher e das duas filhas de um conhecido comentador de corridas de cavalos da BBC. O primeiro e único suspeito é um jovem de 26 anos, que terá usado uma besta para assassinar as três mulheres. O suspeito foi capturado pela polícia inglesa ao final da tarde desta quarta-feira. As autoridades suspeitam de um crime premeditado, mas não revelaram a relação entre o suspeito e as vítimas, embora a imprensa britânica indique que se trata de um ex-namorado de uma das vítimas.