Se já entrou numa livraria, de certeza que já deu de caras com um livro laranja e um palavrão na capa.

Mark Manson, o autor do "A Arte Subtil de Saber Dizer que se F*Da", está em Portugal e falou com a CNN Portugal sobre o sucesso do livro, da ansiedade que isso lhe trouxe e do novo projeto que tem em mãos e envolve Portugal.