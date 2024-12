No ttiroteio que aconteceu esta sexta-feira ao final d atarde, no Palácio do Gelo Shopping, em Viseu, uma mulher de 44 anos morreu depois de ter sido baleada no abdómen.

A rixa entre duas famílias, uma de Lamego, outra de Gouveia, provocou ferimentos de tiros noutras duas pessoas (uma mulher de 23 e um homem de 46), mas ambos tiveram alta ao final da noite.