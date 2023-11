Começou julgamento de alemão que terá matado vizinhos e incendiado corpos nos Açores

Começou o julgamento do alemão acusado de ter assassinado e queimado os corpos de dois homens na ilha do Pico, apenas porque não os queria ter como vizinhos. As autoridades nunca encontraram os restos mortais e, para complicar a vida do juiz, Tomislav Jozic já fez saber que vai falar em tribunal e declarar-se inocente.