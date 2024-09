"Comem cães e gatos": crianças imigrantes traumatizadas com palavras de Trump

Na campanha norte-americana, há consequências sérias de uma frase dita por Donald Trump no debate com Kamala Harris. O candidato afirmou que na cidade de Springfield, no Estado do Ohio, os imigrantes andavam a comer cães e gatos. Não há nada que o confirme, mas a comunidade haitiana na cidade está a sofrer ataques racistas. Multiplicam-se as situações de bullying sobre crianças nas escolas, os pais ouvem ameaças no trabalho e nas ruas e há muitas famílias a pensar mudar de casa e até de Estado.