Comissão Técnica coloca Santarém como o aeroporto mais distante da Europa

O relatório que reduziu de 17 para 9 as opções na ‘corrida’ à localização do futuro aeroporto de Lisboa indica que o aeroporto em Santarém ficaria a 92 quilómetros do centro de Lisboa.

O mesmo documento analisou 87 aeroportos europeus, considerando “todas as capitais europeias e as cidades com mais de meio milhão de habitantes” e no final concluiu que o aeroporto mais distante detetado fica a 60 quilómetros, muito menos que Santarém.

A distância de Santarém para Lisboa é mais de quatro vezes superior à média europeia calculada pela mesma comissão.

O presidente da Câmara Municipal de Santarém contesta as conclusões e diz que os técnicos não tiveram em conta outros aeroportos mais distantes e pede que em vez da distância se avalie o tempo de viagem pela ferrovia.