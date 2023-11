Comissão Técnica para o novo Aeroporto de Lisboa contrata empresa de uma das vogais

A Comissão Técnica para o novo Aeroporto de Lisboa contratou a empresa de Rosário Macário, uma das suas vogais. O ajuste direto, no valor de 213 mil euros, foi celebrado no início de agosto, mas só agora foi tornado público, no dia seguinte à TVI revelar a existência de treze contratos mantidos em segredo. A comissão rejeita qualquer conflito de interesses.

----

A Comissão Técnica Independente esclarece que:

- a Professora Rosário Macário é acionista da TIS, não exerce funções executivas há vários anos e renunciou ao cargo de administradora não-executiva com efeitos a partir de Novembro de 2022.

- o processo de contratação da TIS.PT, no âmbito do PT1 (Pacote de Trabalho 1: Estudos de Procura) decorreu no mais escrupuloso cumprimento de todos os procedimentos legais exigíveis em vigor.

- a Professora Rosário Macário não participou em nenhuma fase do procedimento de contratação da TIS, para salvaguardar a integridade legal e ética de todo o processo de escolha e de adjudicação da TIS.PT .



- A TIS.PT não participa na equipa do PT2 (Pacote de Trabalho 2: Planeamento e Desenvolvimento Aeroportuário) que é coordenado pela Professora Rosário Macário.

- A escolha da TIS.PT para prestar serviços no âmbito do mandato da CTI foi feita atendendo em exclusivo à competência e capacidade técnica da mesma. A CTI recorda que a TIS.PT é uma empresa com um vasto curriculum nesta matéria.

- A CTI recorda que tem em todos os seus contratos a salvaguarda de conflitos de interesses ou imparcialidade. Aproveitamos para informar que os contratos já se encontram no portal Base.Gov.

A CTI espera que este esclarecimento tenha sido útil e apela a que o mesmo, a ser usado numa peça jornalística, seja usado na íntegra, por forma a não haver omissão de informação relevante.