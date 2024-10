Como a comunidade judaica de Pittsburgh mostra que nenhum voto é seguro na América

Com as eleições a apenas uma semana de distância, todos os dias os candidatos apelam a franjas do eleitorado cujos votos podem fazer a diferença entre ganhar e perder.

A comunidade judaica tem sido muito cortejada pelos republicanos, apesar de ser um bastião tradicional dos democratas. Ainda assim, as críticas da administração norte-americana a Israel por causa da guerra são um dos fatores que levam com que mais judeus admitam votar em Donald Trump.

A reportagem, no bairro que foi palco do maior ataque antissemita nos Estados Unidos, é dos enviados especiais a Pittsburgh, na Pensilvânia.