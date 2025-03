Como os turistas americanos passaram a adorar Portugal

Quer saber quais são os segredos do turismo português? O Presidente da República cruzou-se por acaso na BTL com o jornalista Pedro Santos Guerreiro e explica tudo neste episódio de As Pessoas Não São Números, que dá relevo especial ao crescimento dos dos turistas provenientes dos EUA. Veja o episódio na íntegra no vídeo em cima.