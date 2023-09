Como se abate um drone? Rússia e Ucrânia têm estratégias diferentes

A madrugada desta quinta-feira voltou a ser marcada por ataques quer em território ucraniano como russo. O enviado especial da CNN Portugal à Ucrânia, Sérgio Furtado, explica que a Ucrânia opta por abater as aeronaves não tripuladas com poder de fogo, ao passo que a Rússia corta as comunicações entre o aparelho e quem o controla através da “guerra eletrónica”.