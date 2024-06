Como vai ser o carro do futuro? Espreite aqui umas ideias

O automóvel do futuro será obrigatoriamente cada vez mais sustentável e os fabricantes sabem disso, porque é o que querem os consumidores e porque a legislação aperta cada vez mais nesse sentido. O que é mais difícil é aliar esta transição verde com a viabilidade económica dos construtores, como ficou evidente na cimeira automóvel da CNN Portugal (do mesmo grupo da TVI).