Condutor em fuga após atropelar jovem de 16 anos em Silves. GNR investiga

As autoridades procuram um condutor que, no passado domingo, atropelou um jovem de 16 anos e fugiu, em Silves, Algarve. A vítima foi levada para o Hospital de Portimão, onde teve de ser sujeita a uma cirurgia na face. Os vizinhos não conseguiram ver a matrícula do carro. A Guarda Nacional Republicana (GNR) investiga o caso