Confissão de Rosa inocentou António Joaquim? As enigmáticas palavras de João de Sousa: “Aquilo que estou a fazer é tirar um inocente da prisão”

A advogada Tânia Reis e o perito forense João de Sousa foram parte da equipa de defesa de Rosa Grilo e, na terça-feira, foram a tribunal responder pelas acusações de favorecimento pessoal, posse de arma ilegal e simulação de crime.

Contudo, durante as audiências, as atenções focaram-se em Rosa Grilo - que estava no tribunal como testemunha -, que sem aviso prévio confessou ter matado Luís Grilo.

Em declarações exclusivas à TVI, João de Sousa, ainda membro da equipa de defesa do cúmplice de Rosa - António Joaquim -, disse: “Aquilo que estou a fazer é tirar um inocente da prisão”.