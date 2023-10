Aviso: conteúdo sensível

O exército de Israel fez o primeiro ataque com blindados no interior da Faixa de Gaza. Durante a noite desta quarta-feira, colunas de carros de combate e veículos de infantaria cruzaram a fronteira e atacaram alvos cirúrgicos do Hamas, incluindo o acesso a túneis e altas patentes do grupo terrorista.

De acordo com as autoridades palestinianas, o número de vítimas dá já supera as 7.000.