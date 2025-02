Conheceram-se numa aplicação e pagou 20€ por relações sexuais. Dirigente do Chega acusado de prostituição de menores

Um dirigente do Chega está a ser acusado pelo Ministério Público de dois crimes de prostituição de menores agravados. Nuno Pardal terá tido relações sexuais com um jovem de 15 anos, a quem pagou, mesmo sabendo que seria menor. O dirigente do Chega ocupava o cargo de deputado municipal em Lisboa, ao qual renunciou na manhã desta quinta-feira.