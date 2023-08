"Conseguimos passar". Soldados ucranianos recordam combates em Robotine

A Ucrânia garante que está a conseguir avançar na frente sul, na região de Zaporizhzhia. Do lado russo, fala-se em ataques com drones na região de Belgorod e em Moscovo. Mas é a morte dos mercenários do grupo Wagner que continua a marcar a atualidade da guerra na Ucrânia. o presidente dos Estados Unidos diz que não o surpreende o que aconteceu.