Contadores de água na rua? O pedido da câmara de Macedo de Cavaleiros que está a gerar polémica

Macedo de Cavaleiros está a pedir à população que coloque os contadores da água fora das casas para facilitar as leituras e respetivas cobranças da fatura de gestão municipal.

Além de estar na lei, é uma medida para combater o desperdício deste bem, que, mesmo que não seja paga pelo cliente, tem custos para o município.

Alguns munícipes estão a entender bem a medida, outros gostavam de não ter despesa na mudança.

Sobre "TVI Jornal"

Este é o espaço para ficar a saber as principais notícias do dia, às 13:00.



O jornal é transmitido da redação e do estúdio da TVI, numa envolvente de 360º, oferecendo aos espectadores uma nova experiência informativa, com jornais muito completos, modernos e diversificados, contemplando diversos géneros jornalísticos, enquadrados em áreas específicas do cenário.

O TVI Jornal apresenta-se como um produto completo e global, reforçando o carácter distintivo da informação da estação, marcado por um jornalismo atento e responsável.