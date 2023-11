"Contas certas" de Medida são um fator crucial para "enfrentar exigências do futuro", diz José Luís Carneiro

O candidato à liderança do PS José Luís Carneiro elogiou o ministro das Finanças, Fernando Medina, pelas “contas certas” do país, salientando que as dívidas são para pagar.

José Luís Carneiro falava aos jornalistas à entrada para a Comissão Nacional do PS, no Parque das Nações, em Lisboa, ocasião em que destacou Fernando Medina, seu apoiante na corrida à liderança dos socialistas, depois de a agência de notação financeira Moody’s, na sexta-feira, ter subido o ‘rating’ de Portugal de ‘Baa2’ para ‘A3‘, com a perspetiva de positiva para estável.