A guerra do Médio Oriente vai durar ainda muitos meses. A frase é do próprio chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelitas.

Apesar dos pedidos dos EUA para um abrandar dos combates, Israel continua a intensificar a campanha militar na Faixa de Gaza, com ênfase no centro e sul do território.

Os ataques israelitas mataram mais de 240 palestinianos em 24 horas.