"Continuem acreditando": a mensagem de Rebeca Andrade, um dos fenómenos dos Jogos Olímpicos, para Portugal

Os Jogos Olímpicos são quase sempre marcados por fenómenos. E um dos maiores desta edição chegou do Brasil. Rebeca Andrade despediu-se da capital francesa com quatro medalhas. Precisamente as mesmas que outra atleta, considerada do outro mundo, Simone Biles, também alcançou. Rebeca Andrade falou com a equipa de reportagem da TVI em Paris e disse que é uma honra que a sua história com Simone Biles esteja a ser comparada à de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.