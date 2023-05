Alexandra Reis aborda o contrado da CEO da TAP, que a tutela pediu para redigir. "A CEO assinou o contrato. Eu e o Ramiro Sequeira assinámos também, porque éramos os membros do conselho".

Questionada três vezes sobre a autorização do Governo e se o documento respeitava o estatuto do gestor público, a ex-secretária de Estado do Tesouro respondeu apenas "não tenho dúvidas quanto a isso", mas afirmou que o Governo tinha dado o "ok" à versão final do acordo.