O presidente da Coreia do Sul decidiu impor a lei marcial porque não conseguiu fazer aprovar o orçamento que queria. O parlamento, dominado pela oposição, reagiu imediatamente, e com forças militares nas ruas, os deputados reverteram a decisão do presidente.

Horas depois, o chefe de Estado anunciou que vai revogar a lei marcial e desmobilizar as forças que enviou para o parlamento. O porta voz da ONU assume que neste momento a situação é de grande apreensão.