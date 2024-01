Corpo encontrado em Ovar vestia um macacão com pedras no interior e luvas de construção

O repórter da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), Frederico Mendes Oliveira, descreve o poço onde foi encontrado um corpo em elevado estado de decomposição, esta quinta-feira, em Ovar.

Tem seis metros de profundidade e lá dentro encontrava-se o corpo de uma mulher com um macacão branco e luvas brancas de construção. No interior do macacão encontravam-se pedras.

A família de Mónica Silva, a grávida desaparecida a 10km daquela região, não encontrou qualquer sinal de que possa ser a gestante de sete meses.