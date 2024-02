Corrupção na Madeira: diamante encontrado no gabinete de Pedro Calado é mesmo verdadeiro e está avaliado em 50 mil euros

Os interrogatórios judiciais aos três detidos na operação de combate à corrupção na Madeira ainda estão em curso. Pedro Calado, ex-presidente da Câmara do Funchal, vai continuar a ser questionado esta quarta-feira. Só depois serão conhecidas as medidas de coação, duas semanas depois das detenções.

Mas há um novo dado que vem contrariar a defesa de Pedro Calado: ao contrário do que o advogado de Pedro Calado garantiu, o diamante encontrado no gabinete do ex-autarca é mesmo verdadeiro e está avaliado em dezenas de milhares de euros.