Corrupção na Madeira: PJ vigiou os três principais arguidos dias antes das buscas

Na véspera das buscas, Pedro Calado e Avelino Farinha encontraram-se no Aeroporto de Lisboa, quando já estavam sob vigilância. A PJ acredita que foi nessa ocasião que o empresário fez o último pagamento ao então presidente da Câmara do Funchal - um envelope com 2.500 euros, que viria a ser encontrado na sua mala de viagem durante as buscas