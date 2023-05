No primeiro debate com o primeiro-ministro desde que rebentou a última crise política, no debate quinzenal no Parlamento, António Costa esclareceu que os serviços contactaram diretamente Frederico Pinheiro, por entenderem que a informação classificada era de extrema importância.

O primeiro-ministro deixou ainda a garantia que nenhum membro do Governo deu instruções ao SIS para ir a casa do ex-adjunto de Galamba.