Costa confiava no chefe de gabinete. Agora sente-se envergonhado

Costa esclarece o seu conhecimento sobre as ações de Vítor Escária. Era alguém "em quem depositava a natural confiança para o exercício de funções que exercia, desconheço qual é a versão que ele tem relativamente aos factos que tenho visto imputados na Comunicação Social. Uns são do meu conhecimento, outros do meu absoluto desconhecimento. Portanto, não me substituirei à justiça sobre a forma como agiu neste caso".