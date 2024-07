Costa? Demitiu-se porque quis; Marcelo? Não gostou do que ouviu; e ainda há uma "campanha orquestrada" contra o MP: Lucília Gago falou

A procuradora-geral da República, Lucília Gago, falou pela primeira vez em seis anos, a três meses do fim do mandato. Em entrevista à RTP defendeu a atuação do Ministério Público no processo Influencer e afirmou existir uma campanha orquestrada contra a instituição. Garante ainda que Marcelo Rebelo de Sousa não teve envolvimento no comunicado que levou à demissão de António Costa.