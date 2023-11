Costa desmente Marcelo e deixa dois recados a Belém

Dois dias depois de o Presidente da República ter dito que António Costa lhe pediu para que se encontrasse com a Procuradora-geral da República, o primeiro-ministro demissionário veio agora desmentir Marcelo Rebelo de Sousa. E aproveitou para lançar uma farpa para Belém: “Em oito anos, nunca transmiti publicamente ou comentei publicamente aquilo que são as minhas conversas com o Presidente da República”.

Aos jornalistas, durante a Comissão Nacional do PS, António Costa criticou ainda a escolha de Marcelo Rebelo de Sousa em marcar eleições legislativas, acusando o Presidente da República de falta de “bom senso”.