"Foi um momento de grande alegria, muita energia", diz o primeiro-ministro aos jornalistas, no aeroporto de Lisboa, aquando do regresso do Papa Francisco a Roma.

António Costa faz um balanço da Jornada Mundial da Juventude, que terminou este domingo, afirmando que "todo o país tem seguramente muito orgulho da forma como tudo correu".

Sobre o retorno financeiro, diz que Portugal irá "colher os frutos", ainda que apenas "ao longo dos próximos anos".