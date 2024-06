Costa em Bruxelas? AD reitera apoio, mas IL rejeita escolher pela nacionalidade: as primeiras declarações dos novos eurodeputados

Nunca António Costa teve um caminho tão aberto para o Conselho Europeu, mas o futuro do ex-primeiro ministro continua a não gerar consenso na direita portuguesa. Depois de Luís Montenegro, a AD reitera que apoia António Costa, mas a Iniciativa Liberal diz que a escolha é "paroquiana". Foram as primeiras declarações dos novos eurodeputados no primeiro dia em que se deslocaram ao Parlamento Europeu.