Costa faz revelação sobre conversa com Marcelo no dia da demissão

O ex-primeiro-ministro explica qual foi a primeira questão que colocou ao Presidente da República no dia em que o país foi confrontado com a Operação Influencer. Mas diz também que essa questão rapidamente deixou de fazer sentido. António Costa esteve esta sexta-feira no programa "Dois às Dez", da TVI (mesmo grupo da CNN Portugal), para uma entrevista com Cristina Ferreira