Prosseguem as comemorações do Dia de Portugal, desta vez na Suíça. Esta terça e quarta-feira, o Presidente da República e o primeiro-ministro vão andar lado a lado no país que acolhe a segunda maior comunidade de emigrantes portugueses na Europa, a seguir a França.

Ao princípio da tarde, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro foram interpelados em Genebra por um grupo de professores de português que se queixam da falta de atualização dos salários.