Costa pode vir a ter de dividir o cargo de presidente do Conselho Europeu mas uma coisa é certa: conta com o apoio de Montenegro

Os bastidores da nomeação de António Costa para a presidência do Conselho Europeu revelam uma situação mais complicada do que o esperado. Após um jantar informal entre os 27 líderes, o primeiro acordo falhou, adiando tudo para a próxima semana. Enquanto Luís Montenegro assegura o apoio do governo a Costa, líderes do Partido Popular Europeu demonstraram várias reservas.