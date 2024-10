Cova da Moura: Pedro Pinto fala em "ironia", oposição diz que declarações são "atentatórias ao estado de direito"

As intervenções dos dirigentes do Chega nos últimos dias estão a suscitar uma forte reação. Há mesmo quem considere que várias declarações ferem a constituição portuguesa. Na quarta-feira à noite, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, afirmou num debate televisivo na RTP, que se a polícia atirasse mais a matar o país andava na ordem. No Parlamento, vários deputados expressaram repugnância pelas palavras que consideram mais um gesto incendiário.