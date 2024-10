Crianças de quatro anos receberam apoio à renda, mas mais de 35 mil pessoas elegíveis continuam à espera

Mais de 35 mil pessoas consideradas elegíveis para beneficiar do apoio extraordinário à renda, criado pelo Governo anterior, não o receberam. Na maioria dos casos deve-se à falta de informação sobre as suas contas bancárias. Já crianças, pessoas a viver fora de Portugal e residentes não habituais receberam indevidamente a ajuda, segundo conclusões do Tribunal de Contas.